(Di sabato 28 gennaio 2023) I servizi di Informationnology (It) e l'aerospazio sono i due comparti che hanno registrato il maggiore sviluppo. Secondo i dati presenti nel registro delle Start - up innovative, aggiornato a ...

Secondo lo studio, i settori ad alta tecnologia pesano così il 3% e il 5% in termini di unità locali e addetti sul sistema complessivo delle. Più elevato il peso in termini di fatturato e ...... con particolare riguardo alle aziende di giovani, circa il 15,5 per cento dellerurali ... Le nuove frontiere della agricoltura hiincrociano settori ad alta tecnologia come l'osservazione ...

Tutti pazzi per ChatGpt: ecco l'impatto sulle aziende tech e il lavoro Agenda Digitale

Imprese hi tech a quota 150mila, cresce l'occupazione Agenzia ANSA

Deep-tech, l'italiana Wsense tra le imprese più innovative al mondo Fortune Italia

Deep tech, cosa sono e perché sono un’occasione unica per le ... Agenda Digitale

Big tech: stretta in corso - potere monopolistico ISPI

Nel 2020 le imprese e i siti produttivi dei settori ad alta tecnologia (servizi IT, commercio ICT, ICT manifatturiero, telecomunicazioni, farmaceutica, biomedicale, aerospazio) in Italia sono arrivate ...Il Festival della canzone italiana sta per cominciare e, con esso, entra nel vivo anche il gioco cult che da tre anni a questa parte accompagna il pubblico: ...