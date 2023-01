(Di sabato 28 gennaio 2023) "Credo che la società abbia già trovato l'con la società in cui dovrebbe andare, domani è inutile averlo a disposizione per farlo giocare. Ma sul mercato a destra non ci...

... se va viaabbiamo alternative a destra come Cuadrado , De Sciglio o Chiesa o possiamo cambiare assetto in futuro, l'importante è aver recuperato quasi tutti i giocatori"ha sempre ......cui dovrebbe andare, domani è inutile averlo a disposizione per farlo giocare. Ma sul mercato a destra non ci saranno rinforzi". Lo ha detto l'allenatore della Juventus Massimiliano...

Papà McKennie a ruota libera sulla Juventus: frecciate social per Allegri e tifosi Fanpage

Allegri: "McKennie, c'è l'accordo per la cessione. Pogba e Vlahovic ci saranno, Chiesa no" La Gazzetta dello Sport

Verso Juve-Monza, la conferenza di Allegri LIVE - Sportmediaset Sport Mediaset

Juventus-Monza, Allegri in conferenza stampa: segui la diretta Tuttosport

Juventus, Allegri conferma l'addio di McKennie: "Non giocherà, c'è l'accordo per la cessione" TUTTO mercato WEB

La Juventus scenderà in campo domani pomeriggio alle 15 contro il Monza, ospite tra le mura dell'Allianz Stadium. Il tecnico dei bianconeri Massimiliano Allegripresenta la partita in conferenza dalla ..."McKennie assolutamente non sarà della partita. C'è già l'accordo con la società che lo prenderà, inutile farlo giocare. Sul mercato non ci saranno rinforzi". Il tecnico della Juventus Massimiliano Al ...