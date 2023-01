Spezia | il vice Daniel | «La partita è stata affrontata al meglio Il mercato…»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 27 gennaio 2023)allenatore dello, ha parlato dopo la sconfitta dei liguri in casa del Bologna: le sue dichiarazionidello, ha parlato in conferenza stampa dopo il ko del Dall’Ara. SCONFITTA – «Secondo noi labene. Non ci sono state occasioni particolari prima dei gol. Dopo abbiamo avuto l’opportunità di pareggiare, poi il secondo gol ci ha tagliato le gambe». MERCATO – «Quello del mercato è sempre un periodo particolare. Siamo alla fine e una volta concluso faremo il punto su quello che è stato. Ci sono i dirigenti e la società che devono giudicare cosa fare». L'articolo proviene da Calcio News 24.