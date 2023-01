Sanremo 2023 | Orietta Berti | “Possono vincere Mengoni | Giorgia e anche Ultimo se no si arrabbia”

(Di venerdì 27 gennaio 2023) (Adnkronos) – A, altrimenti si”. Cosìsu Rtl 102.5, nel corso di Giletti 102.5, collegata con Massimo Giletti e Luigi Santarelli, è intervenuta. La cantante ha partecipato a ben dodici edizioni del Festival di, l’ultima volta del 2021 con il brano ‘Quando ti sei innamorato’. “ll Festival di quest’anno è il massimo – dice la–. Mi hanno detto che le canzoni sono più belle degli altri anni”. Attualmente impegnata come opinionista del Grande Fratello,racconta in radiovisione la sua passione per ...

... e ci mettiamo perciò a disposizione per parlare al popolo italiano, che a tal fine invitiamo alla mobilitazione sabato 11 febbraio a, per partecipare ad una grande assemblea popolare di ..., LDA: 'All'Ariston per cantare l'amore come lo vivono i ventenni come me' A, la basilica del nazional - popolare: qualcuno potrebbe cambiare canale. 'Non mi preoccupo. Non ho ...

Sanremo 2023, LDA e il rapporto con papà Gigi D'Alessio: «Non lo vedevo mai, ho pochi ricordi insieme a lui. O ilmessaggero.it

Sanremo 2023, a 'Viva Rai2' spoiler Fiorello su super ospite Adnkronos

Sanremo 2023, i pronostici sul vincitore: Mengoni batte Ultimo La Stampa

Sanremo 2023, da Gorbaciov a Grillo: tutte le volte che la politica (e la guerra) sono arrivate all'Ariston la Repubblica

Caso Zelensky a Sanremo 2023, ma quanta politica al Festival. Fischi, uova, appelli (con Gorbaciov sul palco... Corriere della Sera

Pippo Balistreri, storico direttore di palco del Festival di Sanremo, verrà premiato nell’ambito di “Dietro le quinte“. Il riconoscimento premia quei personaggi che contribuiscono alla popolarità dell ...3' di lettura 27/01/2023 - Prima di salire sul palco dell’Ariston per l’atteso festival di Sanremo in qualità di co-conduttrice, l’attrice toscana Chiara Francini, artista eclettica, vulcano di ...