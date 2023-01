Roma | gravissimo incidente stradale | 5 giovani perdono la vita

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Cinque, tre ragazzi e due ragazze, hanno perso lain unalle porte di, nella notte fra il 26 e 27 gennaio. L’auto su cui viaggiavano è finita contro un palo e si è poi ribaltata. Riecheggiano ancora le parole di Mattarella nel discorso di fine anno sulle tragiche morti sulle strade. Il fatto è avvenuto intorno alle 2.30 del mattino, a Tor Lupara, su Via Nomentana. I soccorritori hanno trasportato all’ospedale Sant’Andrea in condizioni gravissime una sesta persona che era a bordo dell’auto, una Fiat 500. Vigili sulla Nomentana a, luogo dell’che ha causato la morte di tre ragazzi e due ragazze nella notte fra il 26 e il 27 gennaio. Foto AnsaL’provoca una strage Secondo una prima ricostruzione ...

incidente intorno alle 2,30 alle porte di. Cinque ragazzi sono morti dopo che la Fiat 500 su cui viaggiavano si è ribaltata per la forte velocità. È accaduto in via Nomentana all'...incidente nella notte a. Intorno alle ore 2.30, una Fiat 500 su cui viaggiavano sei ragazzi si è ribaltata più volte, forse a causa dell'alta velocità, in via Nomentana 611 a Fonte ...

Gravissimo incidente a Roma, auto con sei a bordo si ribalta: morti 5 ragazzi CastelliNotizie.it

Grave incidente nella notte a Roma. Morti 5 giovani LA NOTIZIA

Roma, tragedia in via Nomentana: cinque ragazzi morti in un ... Dire

Incidente via Laurentina: betoniera si ribalta dopo scontro con un'auto, grave una 35enne RomaToday

Incidente su via Casilina: moto travolge un pedone. Un morto e un ferito grave RomaToday

Milano, 5 nov. (Adnkronos) - Grave infortunio sul lavoro a Boffalora sopra Ticino ... 21:12 - Pd: Zingaretti, 'a Bologna approveremo riforma totale partito' Roma, 5 nov. (Adnkronos) - "A Bologna ...A pochi giorni di di stanza ci troviamo nella stessa situazione di nuovo stop della Metro A nella stesso tratto ...