Jojo Rabbit | il film di Taika Waititi stasera su Rai2 e RaiPlay per la Giornata della Memoria

Leggi su cinemaserietv

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Spetta ainaugurare laper la RAI,sualle 21:20 in prima visione free. Scritto, diretto e interpretato dal regista neozelandesenel 2019, ilè liberamente tratto dal romanzo Il cielo in gabbia di Christine Leunens. L’opera si è aggiudicata un Oscar e un BAFTA nel 2020, entrambi per la sceneggiatura non originale. La storia raccontata daci porta in Germania, verso il tramonto del Terzo Reich. Il piccolo Joannes Betzler è vittima, a dieci anni, di una cieca e infantile adorazione per il nazismo, al punto di aver adottato come amico immaginario un personaggio che ha, pur in modo distorto e caricaturale, le ...