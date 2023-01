L’Urlo contro le Ong | intervista esclusiva a Michelangelo Severgnini VIDEO

Leggi su ilprimatonazionale

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Bolzano, 19 gen – Ieri sera nel capoluogo altoatesino si è svolta la proiezione del docu-film che ha letteralmente mandato in cortocircuito la sinistra. Dapprima accolto con scettico entusiasmo, poi censurato pressochè ovunque: “– schiavi in cambio di petrolio”, sta dividendo la sinistra ma non solo. Mentre il Partito Comunista di Marco Rizzo ha accolto di buon grado la pellicola, proiettandola a Roma alla presenza dell’autore, al Festival dei Diritti Umani di Napoli, proprio dove in teoria dovrebbero regnare la tolleranza e la democrazia, i centri sociali della sinistra, insieme a noti rappresentanti delle Ong, ne hanno interrotto la proiezione dopo appena 20 minuti. Era il 25 novembre e, da quel giorno partenopeo in cui una nuova censura sovietica si era abbattuta sulle scomode verità testimoniate dal documentario, il regista si è visto negare la pubblicazione ...