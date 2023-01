Boxe | Fabio Turchi è stato assolto dall’accusa di doping

(Di martedì 17 gennaio 2023) Buone notizie per laazzurra e, soprattutto, per. L’italiano, infatti, èdal Tribunale Nazionale Antidi aver ingerito sostanze illecite.eratrovato positivo lo scorso 10 giugno, alla vigilia dell’incontro alla Wembley Arena contro Richard Riakphore. Il controllo eraeffettuato dall’agenzia inglese della “UK Anti”, che ha trovato tracce di Ligandrolo e di Sulfoxide nel sangue del pugile tricolore. Il Tribunale Anti, dopo la difesa di, che ha dichiarato la sua estraneità ai fatti imputati, hal’azzurro riconoscendo la buona fede.in ...

Buone notizie per il pugilato italiano. Il massimo leggero Fabio Turchi (21 - 2) è stato assolto dal Tribunale Nazionale Antidoping dall'accusa di aver fatto uso di sostante dopanti. Il 29enne pugile fiorentino era stato trovato positivo alle sostanze