Cristoforo Colombo | al via l’intervento di messa in sicurezza di tutti i pini nel tratto del Municipio VIII

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Da oggi il Dipartimento Tutela Ambiente di Roma Capitale dà avvio ad un intervento integrato di verifica della stabilità e diindei 215domestici che insistono neldi Viaa partire dal cavalcavia di Via Cilicia fino all’incrocio con Via Laurentina nel. In particolare, verranno eseguite specifiche prove di trazione atte a misurare la stabilità di ciascun albero. Un intervento complesso, coordinato con la Polizia Locale di Roma Capitale e il, che renderà necessario il parziale restringimento della carreggiata centrale nell’area interessata dal cantiere. I lavori verranno eseguiti tra le 9 e le 16,30 dal lunedì al venerdì e si protrarranno fino ...

