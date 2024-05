Mattarella | Far tacere è contro la civiltà

Contestazione agli Stati generali della natalità in corso a Roma all'indirizzo della ministra per la Famiglia, Eugenia Roccella . «Vergogna, vergogna!, hanno urlato alcuni...

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha telefonato alla ministra per la Famiglia Eugenia Roccella per esprimerle solidarietà per quanto accaduto stamattina agli Stati Generali della natalità, sottolineando che: "Voler mettere a tacere ...