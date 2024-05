AI Air Gestures e non solo | Realme anticipa le funzioni della serie Realme 12 5G

Realme 12 5G, 12+ e 12X arrivano in Italia: ecco quando (e cosa aspettarsi) - realme 12 5G, 12+ e 12X arrivano in Italia: ecco quando (e cosa aspettarsi) - Dopo il lancio dei modelli della gamma realme 12 Pro, la serie principale del brand si arricchisce con ben tre smartphone. realme 12 5G, 12+ 5G e 12X 5G sono in arrivo in Italia: ecco la data di prese ...

La Realme 12 5G series sta arrivando in Italia: le 3 novità ufficiali tra una settimana - La realme 12 5G series sta arrivando in Italia: le 3 novità ufficiali tra una settimana - realme annuncia ufficialmente la data di lancio della serie 12 5G: arriverà in Italia il 14 maggio, e sarà composta dai modelli realme 12+ 5G, realme 12 5G e realme 12x 5G. Per loro realme prevede un ...

Realme GT Neo 6 in arrivo a maggio: tutte le conferme ufficiali - realme GT Neo 6 in arrivo a maggio: tutte le conferme ufficiali - Dopo i nuovi top di gamma l'azienda lancerà realme GT Neo 6, un flagship killer dal prezzo super accessibile: ecco i nuovi leak!