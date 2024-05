Ultime Notizie Roma del 09-05-2024 ore 14 | 10

(Di giovedì 9 maggio 2024)dailynews radiogiornale ascolto o dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio senza il conducente di un camion ha perso la vita in un incidente sulla A21 all’ingresso delle area di servizio muore il mezzo carico di acido para acetico ha travolto un’auto con a bordo 3 persone che il camion è morto sul colpo mentre Peppe persone sono state trasportate in ospedale per intossicazione le tre all’interno della vettura e altre 4 che erano intervenute per farli uscire nessuno di loro comunque sarebbe in pericolo di vita ad altri indagati inchiesta sulla corruzione Liguria che ha portato all’arresto del Presidente della Regione Giovanni Toti si tratterebbe di almeno altri 10 indagati oltre 25 di nell’ordinanza tra cui Commissario straordinario dell’autorità di sistema Portuale del Mar Ligure occidentale Paolo Piacenza l’ipotesi d’accusa abuso d’ufficio Dopo la ...

Roma dailynews radiogiornale Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio e attacchi una guerra nucleare non può essere vinta lo dice il segretario generale della NATO la ministra tedesca per lo sviluppo sveglia ...

Mosca, dalla piazza Rossa la Parata della Vittoria. La diretta - Mosca, dalla piazza Rossa la Parata della Vittoria. La diretta - Il Cremlino ha affermato di non avere commenti sulle affermazioni ucraine secondo cui Kiev avrebbe catturato agenti russi mentre complottavano l'assassinio del presidente Volodymyr Zelensky, ma ha ...

Guerra Ucraina Russia, news. Putin: "Non permetteremo a nessuno di minacciarci". LIVE - Guerra Ucraina Russia, news. Putin: "Non permetteremo a nessuno di minacciarci". LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, news. Putin: 'Non permetteremo a nessuno di minacciarci'. LIVE ...

"Ultima chance per Israele": al Cairo i colloqui per un accordo. L'Idf controlla valico di Rafah - "Ultima chance per Israele": al Cairo i colloqui per un accordo. L'Idf controlla valico di Rafah - "Ultima chance per Israele" di riavere i propri ostaggi, annuncia un funzionario di Hamas. Intanto al Cairo i colloqui per un accordo tra le parti. L'Idf ha preso il controllo del valico di Rafah. Bor ...