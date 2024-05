DAZN è la casa delle Nazionali di Volley fino al 2029

(Di giovedì 9 maggio 2024), la piattaforma globale di live streaming sportivo, arricchisce la propria offerta dedicata al, offrendo a tutti i tifosi un sempre più ricco programma di competizioni intermaschili e femminili da seguire in app per i prossimi cinque anni: si inizia subito con le edizioni 2024 dellaball Nations League, dei Mondiali per Club … L'articolo proviene da Sport in TV.

Su DAZN , le squadre più forti in Europa di volley si preparano per le semi finali di CEV Champions League 2023 / 2024 e le finali della CEV Volleyball Cup maschile e femminile promettendo spettacolari sfide cariche di emozioni. Per l’Italia saranno ...

Sport in tv oggi (giovedì 9 maggio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming - Sport in tv oggi (giovedì 9 maggio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming - dazn) 19.00 volley FEMMINILE (amichevole) – Italia-Svezia (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, dazn) 20.00 PALLAMANO (Qualificazioni Mondiali) – ...

Boxe, il re dei supermedi è sempre Canelo Alvarez: perché il regno è destinato a durare ancora - Boxe, il re dei supermedi è sempre Canelo Alvarez: perché il regno è destinato a durare ancora - dazn l’ha ricoperto d’oro negli ultimi anni, lui però non s’è cullato sugli allori, continuando a vincere e a rendere i suoi connazionali orgogliosi del percorso fatto. Anche se molti tifavano per ...

Imoco Volley Conegliano trionfa nella Champions League di pallavolo femminile - Imoco volley Conegliano trionfa nella Champions League di pallavolo femminile - La squadra di pallavolo femminile Imoco volley Conegliano ha conquistato la Champions League, sconfiggendo l'Allianz Vero volley Milano in una finale tutta italiana. Questo trionfo arriva dopo una sta ...