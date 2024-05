Mi piace! Quando c' è Giorgia Meloni tutti corriamo | Iva Zanicchi fa impazzire la sinistra

(Di giovedì 9 maggio 2024) "Il premierato mi. E poic'è la”: Ivalo ha detto al convegno sul premierato che si è tenuto ieri alla Camera. Poi ha aggiunto che questa riforma lee che "l'ignoranza è una brutta cosa”. In molti hanno partecipato all'evento a Montecitorio. Non solo politici, ma anche imprenditori, cantanti, sportivi e attori. Tra i presenti, l'ex stella del nuoto azzurro Filippo Magnini, i cantanti Pupo, Amedeo Minghi e Iva, il conduttore Massimo Giletti, il produttore cinematografico Tarak Ben Ammar. Intercettato dai cronisti lì presenti, Magnini ha detto: "E' un'emozione essere alla Camera, sono stato invitato dal ministro Abodi che mi ha già coinvolto in altre iniziative”. Mentre a chi gli ha chiesto che ...

Roma, 4 mag. (Adnkronos) - "Presidente Giorgia Meloni , può la sua ministra Daniela Santanchè, su cui adesso c'è una richiesta di rinvio a giudizio per truffa aggravata ai danni dello Stato, continuare a fare la ministra della Repubblica? Per ...

Nella nuova puntata di Fratelli DI Crozza - in onda il venerdì in prima serata sul NOVE e in streaming su discovery+ - Maurizio Crozza torna dei panni della premier Giorgia Meloni alle prese con la campagna per le elezioni europee , mostrando le ...

“Sono qui come ascoltatrice, il premierato mi piace. E poi Quando c’è la Meloni tutti corriamo” . Lo dice Iva Zanicchi , arrivando alla Camera all’evento sul premierato . “A me la parola premierato piace, ora ascoltiamo”. “L’ignoranza è una brutta ...

Impastato ucciso 46 anni fa, la premier Meloni: "Attivista coraggioso il cui sacrificio non deve essere vano" - Impastato ucciso 46 anni fa, la premier meloni: "Attivista coraggioso il cui sacrificio non deve essere vano" - Il presidente del Consiglio Giorgia meloni su X ha postato una foto con i volti di Impastato ... la memoria e la coscienza della nostra nazione. Era il 9 maggio 1978 quando il corpo di Aldo Moro, ...

"Il corpo è mio e decido io". Roccella contestata e in fuga. Mattarella interviene in soccorso - "Il corpo è mio e decido io". Roccella contestata e in fuga. Mattarella interviene in soccorso - Che ha portato all'intervento del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e della premier Giorgia meloni in solidarietà alla ministra Roccella. Erano da poco passate le 9 all'auditorium della ...

Roccella contestata, Meloni: "Show ignobile". Mattarella: "Contro civiltà" - Roccella contestata, meloni: "Show ignobile". Mattarella: "Contro civiltà" - meloni condanna la contestazione al ministro Roccella. E sulla vicenda interviene anche Mattarella: "Mettere a tacere chi la pensa diversamente contrasta con Costituzione" ...