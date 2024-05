Bonelli | Solidarietà a Roccella? Assolutamente no Sto con gli studenti - non c' è stata alcuna violenza

(Di giovedì 9 maggio 2024) "no". Così Angelo, portavoce di Europa Verde e co-leader di Alleanza Verdi Sinistra, risponde alla domanda di Affaritaliani.it se la ministra Eugeniameritiper le contestazioni ricevute oggi agli stati generali della... Segui su affaritaliani.it

Roma, 23 mar (Adnkronos) - "Esprimiamo la solidarietà al popolo russo per l'infame attacco terroristico che è avvenuto ieri sera a Mosca. Bisogna lavorare per la pace contro il terrorismo e contro la guerra. Ecco perché vogliamo fermare questa ...

Caso Scurati, la presidente Rai smentisce l'ad Sergio: 'Procedimento contro Bortone non fa giustizia. La vicenda è molto più complessa' - 'Sono prove tecniche di regime : il mandante è a Palazzo Chigi', aggiunge in una nota Bonelli. Mentre il segretario generale della Cgil Maurizio Landini esprime la sua 'solidarietà e quella di tutta ...

Antonio Scurati, il monologo infiamma la vigilanza Rai. Scoppia la polemica - Sergio ha espresso anche solidarietà per le giornaliste attaccate via web perché avevano condotto i ... Per Angelo Bonelli (Avs) 'è un fatto estremamente grave, una situazione molto cupa dal punto di ...