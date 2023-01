Lecce | auto contro albero | 35enne in codice rosso Incidente all' alba

La Gazzetta del Mezzogiorno

- Drammatico schianto all'alba a. Poco dopo le 6, una Fiat 500 guidata da un 35enne leccese si è scontrata contro un albero lungo viale Vittorio Alfieri, tratto compreso tra viale Marche e la rotatoria che si immette in viale ...Un uomo di 45 anni è stato trasportato in codice rosso, presso l'ospedale Vito Fazzi di, a seguito dello scontro della sua, una Fiat 500, contro un albero. L'episodio è avvenuto intorno ... Lecce, auto contro albero, 35enne rimasto incastrato nell’abitacolo: in ospedale in codice rosso Lecce, 35nne con l'auto contro un albero. I vigili del Fuoco del capoluogo salentino sono intervenuti, questa mattina alle 6,00 circa, ...L'auto coinvolta nell'incidente di questa mattina. LECCE – Ha perso il controllo dell’auto finendo contro un albero: è in codice rosso M.M., il 36enne alla guida di una Fiat 500, protagonista del terr ...