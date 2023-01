Putin schiera nave da guerra con missili ipersonici

(Di giovedì 5 gennaio 2023) La Marina russa ha varcato il Rubicone: dalla base della Flotta del Nord nel mare di Barents e' partita la fregata Ammiraglio Gorshkov, nuova arma letale del Cremlino che a bordo ha in dotazione i ...

La Marina russa ha varcato il Rubicone: dalla base della Flotta del Nord nel mare di Barents e' partita la fregata Ammiraglio Gorshkov, nuova arma letale del Cremlino che a bordo ha in dotazione i missili ipersonici. Occhi puntati sulla Turchia, ma nel giorno in cui il presidente Recep Tayyip Erdogan ha in programma di parlare al telefono tanto con Vladimir Putin. Vladimir Putin fa la sua mossa nel Mar Mediterraneo e schiera l'Ammiraglia Gorshkov, la prima nave che trasporta i missili ipersonici Zircon.