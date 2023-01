Ultime Notizie – Benedetto XVI | Dalai Lama | “Prego per il fratello spirituale | d’accordo sui valori umani”

(Di lunedì 2 gennaio 2023) “per il nostroe porgo le mie condoglianze ai membri della Chiesa cattolica”. Il, riferisce il portale Tibet.net, ha scritto alla nunziatura apostolica di New Delhi dopo la morte diXVI, Papa emerito, scomparso il 31 dicembre scorso. “Quando ho avuto l’opportunità di incontrare papaho scoperto che c’era molto su cui eravamoin relazione ai, all’armonia religiosa e all’ambiente. Durante il suo pontificato, ha lavorato molto per promuovere questi temi. Ha vissuto una vita significativa. Sono stato impegnato nel dialogo con i membri della comunità cattolica per diversi decenni e ho imparato molto dalla loro esperienza. Credo che questi ...

