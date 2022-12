Tifoso dell’Atalanta nella terra del Barça | “La seguo da 30 anni | oggi può restare nell’Olimpo del calcio”

Leggi su bergamonews

(Di sabato 10 dicembre 2022) Continuiamo il nostro viaggio oltre i confini italiani per vedere fin dove può arrivare la passione per l’Atalanta .voglio raccontarvi la storia di Sergio Monfort, admin della pagina Instagram Tifosi Atalanta Catalunya, residente a Tarragona (Catalogna), ma grandedella Dea. Un amore per i colori orobici per certi versi casuale, ma allo stesso tempo intrigante, come lui stesso racconta: “Tutto nacque oltre 30fa, quando venni in Italia per trovare un’amica a Siena. Lì vidi le bellissime contrade che contraddistinguono il famoso palio, e la mia amica mi chiese quale fosse la mia preferita, rispondendole ‘La più debole’. In seguito mi chiese per quale squadra disimpatizzassi, ma per evitare di dare risposte scontate come Barcellona, Milan, Inter o Juventus, presi un quotidiano sportivo, lessi la ...