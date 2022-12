Ultime Notizie – Lotta all’evasione | come si legano flat tax | fattura elettronica e contante?

(Di venerdì 9 dicembre 2022) I dati sono impietosi. L’evasione dell’Iva in Europa è un problema irrisolto e l’Italia ha il triste primato della quota più alta. La risposta principale a cui pensa Bruxelles è un nuovo sistema dizione. Nelle attese, può aiutare a recuperare fino a 11 miliardi l’anno nei prossimi dieci anni.funzionerà? Attraverso uno standard a livello di comunitario per la comunicazione in tempo reale delle forniture transfrontaliere, attraverso lazionebasata sulle transazioni. Cosa significa? L’ha spiegato il commissario Ue Paolo Gentiloni. “Ogni transazione di beni tra imprese all’interno della Ue dovrà essere accompagnata da una, presentata alle autorità nazionali attraverso una banca dati a livello ...

Il Sole 24 ORE

Le storie da non perdere di Wired " Scopri le nostre newsletter: lesu tecnologia, gadget, ... gli sviluppi e le conseguenze economiche della guerra in Ucraina, recensioni e guide all ...La Budweiser sembra aver capito il messaggio e leriportano un cambio di approccio della multinazionale. In una dichiarazione l'azienda ha fatto sapere: ' Sono stati presi e ... Ucraina ultime notizie. Ucraina, Casa Bianca annuncia aiuti militari per altri 275 mln di dollari. ... E' tutto pronto a Sestriere per il ritorno della Coppa del mondo. La pista Kandhar G. A. Agnelli domani ospiterà il gigante che apre la due giorni di gare che vedrà domenica uno slalom speciale. La pi ...Tutto ciò che riguarda la vita dei reali inglesi ha sempre destato l’interesse sia del pubblico che della stampa, sempre pronta a rivelare scoop e retroscena (veri o presunti) su quanto accade tra le ...