La moda celebra il Natale a Milano | party | collaborazioni e beneficienza

Leggi su lifeandpeople

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Life&People.it Uno dei momenti più attesi dell’anno è finalmente arrivato. L’Holiday season ha aperto ufficialmente i battenti, venendo festeggiata a, Capitale degli eventi dianche per questo2022. Traesclusivi, allestimenti da sogno, cene per palati raffinati, addetti ai lavori eioli che degustano buon cibo e buona musica. Un modo semplice per aspettare le feste in compagnia mantenendo anche rapporti di collaborazione. Con Zalando si crea il momento: atmosfera da sogno per Tezenis Zalando, famosissima piattaforma tedesca di commercio elettronico specializzata nella vendita online di scarpe, vestiti e altri accessori, ha riunito talent, ospiti e stampa presso il Marchese Milan per offrire loro una serata imperdibile, non perdendo l’occasione di far immergere gli ...