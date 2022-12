Croazia-Brasile | il dettaglio sexy di Ivana Knoll manda in tilt i tifosi | VIDEO

Leggi su calcioweb.eu

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Si gioca, primo match dei quarti di finale del Mondiale in Qatar 2022. La competizione torna a regalare spettacolo dopo lo stop di due giorni, in campo le squadre più forti più la sorpresa Marocco. Un gruppo fortissimo è quello del, una squadra formata da calciatori di grandissimo talento. Le ultime partite sono state di altissimo livello dal punto di vista tecnico, il ko contro il Camerun è stato solo un incidente di percorso. Una bella sorpresa è rappresentata dalla, una squadra formata da calciatori protagonisti nel campionato di Serie A ed ex del calcio italiano. In campo dal primo minuto Perisic, Pasalic e Brozovic. Poi il talento di Modric e Kovacic, più Kramaric in attacco., la spinta della...