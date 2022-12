Alcune cose che sappiamo male della Chiesa cattolica

(Di venerdì 9 dicembre 2022) La cresima non è formalmente necessaria per sposarsi, per esempio, e i preti non li stipendia il Vaticano: e lo sbattezzo cos'è?

OA Sport

... tra le altre, di due piani. In più ci sono le luci, alcuni faretti e quelle che illuminano i ... MESSE RIDOTTEparrocchie hanno ridotto le messe, cercando di accorpare quelle in cui era ...In amore, infatti, non ci sono regole ferree, tempistiche precise o una lista di controllo:...amici vi fanno notare che non parlate d'altro I più cari amici spesso sono in grado di vedere... Basket, Paolo Banchero e la soap opera Italia: "Alcune cose sono cambiate. Sto valutando tutte le opzioni" Centinaia di militari delle forze speciali Rosu del Kosovo hanno invaso la parte nord di Mitrovica, a maggioranza serba ...Giorgia Meloni finisce ko per l’influenza. Il presidente del Consiglio salterà l’importantissimo vertice Med 9, che si apre ...