“Sciopero sbagliato” Mano tesa al governo | frattura tra sindacati

Leggi su iltempo

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Luigi Sbarra, segretario Cisl, è intervenuto a Radio anch'io su Radio 1 Rai ed ha parlato della scelta di Cgil e Uil di adottare la strada delloin contrasto con lavra delMeloni: “Unocontro lavra è legittimo ma in questa fase secondo noi èperché scarica sacrifici sui lavoratori e trasferisce tensioni su aziende già in difficoltà che non hanno alcuna responsabilità. Stiamo trattando con ilnon c'è uno scontro con le aziende. Bisogna affidarsi attraverso il dialogo e il confronto a una azione di responsabilità per cambiare e migliorare la legge di bilancio”. “L'incontro con la premier Giorgia Meloni - ha proseguito Sbarra - è stato positivo. Abbiamo ribadito la nostra valutazione sulla ...