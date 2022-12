La bussola spuntata del Pd che invece di guidare la base | la confonde ancora di più

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Un questionario da agenzia pubblicitaria, «indichi quali priorità», con il «lei» – ma a sinistra non ci si dava del tu? – un lunghissimo elenco di domande ai poveri iscritti per capire chi siamo e cosa vogliamo: ecco l’ultimo marchingegno del Nazareno chiamato sportivamente la– fin troppo facili le ironie sul disorientamento della ciurma dem – uno strumento elaborato con l’aiuto dei compagni tedeschi della Fondazione Ebert della Spd (Science Po non era il caso…) per capire cosa vogliono realmente gli iscritti al partito. Un tempo c’erano gli attivi, i gruppi dirigenti che avevano le mitiche antenne per sentire i desiderata del popolo, c’erano le sezioni e le parrocchie, le riunioni e pure le tavolate tra amici e compagni, era lì che si capiva cosa chiedevano gli iscritti, qual era il loro orientamento, i congressi con i documenti e gli emendamenti, oggi c’è ...