Real Madrid | blancos avanti per il baby Endrick | le ultime

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) In Brasile tutti stanno parlando del nuovofenomeno, ilci ha messo da tempo gli occhi e potrebbe sferrare l’attacco decisivo In Brasile tutti stanno parlando del nuovofenomeno, ilci ha messo da tempo gli occhi e potrebbe sferrare l’attacco decisivo. Secondo quanto riportato da UOL Sport, ihanno superato la concorrenza del Chelsea e il ragazzo potrebbe arrivare in Spagna nel 2024 quando avrà compiuto 18 anni. L'articolo proviene da Calcio News 24.

... la Liga aveva organizzato a Doha un'assemblea informale, col solito tema strisciante: la scissione della Superlega , chee Barcellona sostengono, infatti non hanno aderito all'invito. ...Presentazione del match QUI ANTALYASPOR - Sahin, ex giocatore die Borussia Dortmund, dovrebbe affidarsi al modulo 4 - 5 - 1 con Uysal in porta e difesa a quattro composta da Balci, Sari, ...L'ex giocatore del Real Madrid e delle Furie Rosse 'assolve' la nazionale dopo l'inattesa uscita negli ottavi del Mondiale con il Marocco ...Il ventunenne Gianmarco Cangiano, arrivato in estate a Bari in prestito dal Bologna, non ha fin qui avuto molte occasioni in biancorosso, racimolando complessivamente 5 presenze in B ed ...