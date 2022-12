Antalyaspor-Napoli 0-2 Raspadori e Politano protagonisti in vista della ripresa del Campionato

Leggi su terzotemponapoli

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Una doppietta die un gol diregalano il successo agli azzurri nella prima delle tre amichevoli indel big-match con l'Inter: buone risposte per Spalletti, che ha provato il 4-2-3-1 e il 3-5-2 Ilritorna in campo, per iniziare a preparare la seconda parte di stagione. Gli uomini di Spalletti disputano un'amichevole contro l', allenata dall'ex centrocampista turco del Real, Nuri Sahin. Presenti tutti i calciatori che hanno giocato l'ultima a novembre, eccezion fatta per i cinque reduci dal Mondiale in Qatar. Ilinizia a preparare per la prima, e complicata, sfida del 4 gennaio al Meazza contro l'Inter. L'amichevole contro l'ha messo in risalto alcune buone risposte per il tecnico Spalletti, che nel primo ...