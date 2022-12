Violenza sessuale di gruppo | Portanova condannato a 6 anni | 'Sono innocente'

Due ex attrici della serie televisiva "The Cosby Show", nota in Italia come "I Robinson" hanno accusato l'attore e conduttore statunitense Bill Cosby di abusi e, insieme ad altre tre donne. Stando ai documenti depositati presso un tribunale di New York, si tratta delle attrici Lili Bernard e Eden Tirl, insieme ad altre tre donne: Jewel ...Era prevista per oggi la sentenza del Gip di Siena per il processo a carico fra gli altri anche del calciatore del Genoa ed ex - Juve, Manolo Portanova che era accusato didi gruppo nei confronti di una studentessa di 21 anni insieme ad Alessio Langella , 23 anni, e Alessandro Cappiello , 25 anni. E il Gip si è pronunciato e ha confermato e accolto le ...Il centrocampista del Genoa Manolo Portanova è stato condannato in primo grado a 6 anni di carcere per violenza di gruppo. Quattro gli uomini coinvolti."Dal 1999, abbiamo curato più di 70.000 pazienti vittime di violenza sessuale. Questi stupri hanno riguardato indiscriminatamente le donne, le ragazze e persino i bambini, tra cui la più giovane che h ...