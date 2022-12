Portogallo | che goleada | Svizzera ko 6-1 | portoghesi ai quarti di finale

Leggi su calcioweb.eu

(Di martedì 6 dicembre 2022) Serata magica per ildi Santos questa sera nel match contro lavalido per gli ottavi didei Mondiali del Qatar 2022. Ihanno dominato un match terminato in, staccando il pass per ididella rassegna iridata, dove ad attenderli c’è il Marocco, che oggi pomeriggio ha clamorosamente eliminato la Spagna. Ramos ha sbloccato il match al 17?, Pepe ha poi raddoppiato al 33?. Al rientro in campo dall’intervallo, sempre Ramos ha segnato il gol del 3-0 e al 55? Guerreiro ha mandato ilin paradiso. A nulla è servita la rete di Akanji, al 58?, del 4-1. I, nonostante il grande vantaggio, hanno continuato a lottare in campo, riuscendo a trovare ben altre due reti. Ramos ...