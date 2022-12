Milano Premier Padel | tutto pronto | da oggi fino all' 11 dicembre arrivano i giocatori più forti del mondo

All'Allianz Cloud diè tutto pronto per accogliere i più forti giocatori del mondo. Da oggi e fino all'11 dicembre arrivano i protagonisti delPadel P1. Il torneo sarà l'evento finale del 2022, in un anno che ha visto il padel diventare professionistico e globale, come il circuitoPadel in Sud America, Europa , Medio ...Ora la prossima tappa delPadel sarà già questa settimana a, dove si svolgerà un torneo P1 da oggi fino a domenica 11 dicembre. Sarà l'ultimo appuntamento stagionale di questo nuovo circuito. Foto:PadelDa oggi e fino all’11 dicembre arrivano i protagonisti del Milano Premier Padel P1. Il torneo sarà l'evento finale del 2022, in un anno che ha visto il padel diventare professionistico e globale, come ...Milano - La federazione del Terzo polo ... E se Calenda, incontrando il premier, ha voluto fare un «tutorial», il Terzo polo tutto e Iv in primis non hanno alcuna intenzione di prendere il posto di ...