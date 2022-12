Judo | tutti gli italiani qualificati per il Masters | 18 azzurri a Gerusalemme per il “Torneo dei Maestri”

Leggi su oasport

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Dopo il Grand Slam di Tokyo si è concluso il periodo di qualificazione per ildi2022, ultimo appuntamento stagionale del World Tour di. Si tratta di un evento diverso da tutte le altre tappe che compongono il calendario del circuito maggiore, infatti in Israele potranno gareggiare solo i primi 36 al mondo (in base al ranking IJF del 4 dicembre) di ciascuna categoria di peso. Il “dei” garantisce automaticamente 200 punti ai partecipanti e mette in palio fino ad un massimo di 1800 punti valevoli per le graduatorie mondiali, quasi come un Mondiale (2000) e praticamente il doppio rispetto ad un Grand Slam (1000). Occasione ghiotta dunque per mettere fieno in cascina nel lungo cammino di qualificazione olimpica verso i Giochi di Parigi ...