la Repubblica

A rivendicarlo il presidente di ' A' onlus, Luigi Manconi , a margine della presentazione del nono rapporto sullo stato dei diritti in Italia alla Camera. 'I primi atti del governo ......solo in presenza del visto di conformità che attesta l'esistenza dei presupposti che danno...così il mancato pagamento della prestazione attraverso lo sconto in fattura non andato afine ... A Buon Diritto, il dossier: sotto il 3% la spesa per la salute mentale: "Venti anni di omissioni" “Lo stato dei diritti in Italia secondo il nostro rapporto, che ne ha monitorato 17 famiglie, è sospeso. C’è un’arretratezza storica del nostro Paese, nel quale diritti cruciali non sono ancora stati ...Eppure Osimhen e Kvaratskhelia si sono presi il Napoli, a buon diritto: 18 gol in due, dieci per il 9, 8 per il 77 azzurro...ed ora sono pronti a tornare Ne parla questa mattina il Corriere dello ...