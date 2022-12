SANREMO 2023 | AMADEUS SVELA IL CAST DEL 73° FESTIVAL DELLA CANZONE ITALIANA

(Di domenica 4 dicembre 2022)ha annunciato ilufficiale deldiin diretta al Tg1 delle 13.30 del 4 dicembre, confermando il sodalizio tra il re dell’Ariston e il primo telegiornale d’Italia. Gli ultimi 6 big usciranno dalla finale diGiovani.: I BIG IN GARA Giorgia Articolo 31 Elodie Colapesce Dimartino Ariete Modà Mara Sattei Leo Gassmann I Cugini di Campagna Mr. Rain Marco Mengoni Anna Oxa Lazza Tanani Pola e Chiara LDA Madame Gianluca Grignani Rosa Chemical Coma Cose Levante Ultimo Con una modifica al Regolamentoha infatti deciso di raddoppiare, passando da 3 a 6, il numero di ragazzi che in qualità di vincitori diGiovani avranno la possibilità di partecipare al ...

Svelati i Big di. Il conduttore e direttore artistico Amadeus ha annunciato i primi 11 cantanti della 73esima edizione del Festival , in programma dal 7 all'11 febbraioe presentato per tutte le ...Redazione Sorrisi La lista ufficiale dei cantanti che compongono il cast del Festival di(che si tiene al Teatro Ariston dal 7 all'11 febbraio) è stata annunciata dal conduttore e direttore artistico Amadeus durante il Tg1 delle 13.30 di domenica 4 dicembre. 28 artisti ...ROMA - Dopo settimane di rumors, Amadeus ha finalmente annunciato il cast di Sanremo 2023, in programma dal 7 all’11 febbraio 2023 al Teatro Ariston. Il direttore artistico ha letto la lista durante l ...L’attesa per il Festival di Sanremo, edizione 2023, è finita. Amadeus al Tg1 ha reso noti i nomi dei 22 big in gara. Saranno Giorgia, Articolo 31, Elodie, Colapesce Dimartino, Ariete, Modà, Mara Satte ...