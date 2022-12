Manovra | Meloni “La sinistra non è d' accordo | meno male…”

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 4 dicembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Nellafacciamo tanti interventi. Tutto viene discusso, su tutto c'è polemica, ed è anche comprensibile. Noi siamo un governo di centrodestra, lanon è d'con la nostra impostazione economica, eSe fossero d'allora ci sarebbe qualcosa che non va”. Così in un video su Facebook il presidente del Consiglio Giorgia, nel primo appuntamento della rubrica “Gli appunti di Giorgia”.Il tetto al contante a mille euro “sfavorisce la nostra economia. Siamo in un mercato europeo in cui il tetto al contante funziona solo se lo hanno tutti”, aggiunge.“Negli ultimi 10 anni l'anno in cui si è registrato il più basso tasso di evasione è stato il 2010, quando il tetto al contante era di 5 mila euro. Per paradosso più è ...