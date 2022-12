Pensioni | nuova ipotesi su Opzione Donna | proroga dell’attuale normativa fino a settembre 2023

Inoltre, con la flat tax 'si opera unariduzione della platea dei contribuenti assoggettati all'Irpef, che sta ormai finendo per diventare l'imposta su lavoro dipendente e, di fatto ...Gli interventi sulle, d'altra parte, prosegue Bonomi, profilano " scelte che si ... Anche in questa occasione, infatti, annota ancora Bonomi, "si procede alla definizione di unaeccezione ...PESCARA – La Uil Abruzzo, secondo quanto stabilito da Uil e Cgil nazionali sulla manovra finanziaria del governo, apre la mobilitazione regionale. “Per noi è una manovra non espansiva e iniqua ...A chi oggi è in pensione si taglia la rivalutazione vanificando così i ... In tutto questo mancano le risorse da dedicare alla sanità per le stabilizzazioni, per le nuove assunzioni per coprire gli ...