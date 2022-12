Pd | Bonaccini | ' sono candidato solo di me stesso | partito da smontare e rimontare'

(Di sabato 3 dicembre 2022) Roma, 3 dic (Adnkronos) - "Ioildi me, unche diventadi moltissimi. L'ho detto subito di non esseredi alcuna corrente". Lo ha detto Stefano, nella conferenza stampa con Dario Nardella a Firenze. "Il Pd va smontato rimontato, dobbiamo aver la forza di mescolare e non farci cambiare più con il cognome di qualcun'altro", ha spiegato

in molti a dire `off´: Enrico Letta si doveva dimettere dopo la sconfitta elettorale, ma... Intanto parte la gara per la segreteria, Stefano, Elly Schlein, Matteo Ricci e Paola De ...si scaglia contro la flat tax Dai sondaggi emerge chiaramente che le priorità degli italianile misure economiche, a partire dagli interventi sul caro bollette. L'estensione a 60 euro ...Io farò così, se non toccherà a me”. Lo ha detto Stefano Bonaccini. “Ho riletto quello che ha detto Gori, ha precisato. Dobbiamo dire che chiunque vinca staremo insieme per rafforzare il Pd. Mi auguro ...L’annuncio ufficiale è arrivato direttamente da Stefano Bonaccini: «A Dario Nardella la guida della mozione congressuale. Il programma lo scriveremo insieme, chiamando a raccolta energie straordinarie ...