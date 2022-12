Kate Middleton incanta gli Usa con la collana di Lady D (e l'abito noleggiato) - Magazine

In verde per il premio ambientalista di Boston, la principessa del Galles non sembra turbata dall'uscita del docufilm su Harry e Meghanha chiuso con il botto la sua tre giorni a Boston. Per il green carpet steso per la cerimonia di premiazione dell'Earthshot Prize ha indossato un abito verde firmato Solace London preso ...In verde per il premio ambientalista di Boston, la principessa del Galles non sembra turbata dall'uscita del docufilm su Harry e Meghan (che non la dipinge bene) ...Kate Middleton e il principe William hanno preso parte alla serata di gala all'Earthshot Prize, a Boston. Il loro look ha colpito tutti.