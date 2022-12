Biden e principe William? Toh | che caso | a Boston

(Di sabato 3 dicembre 2022) Il presidente degli Stati Uniti Joeha incontrato ilalla John F. Kennedy Presidential Library and Museum di, Massachusetts. Joeè aper un evento di raccolta fondi del Partito Democratico, mentre i membri della famiglia reale britannica sono in città per la cerimonia di premiazione Earthshot, che riconosce le iniziative per il clima.

Combattere i cambiamenti climatici e sostenere soluzioni innovative per rigenerare il pianeta . E' uno dei temi affrontati dal Presidente degli Stati Uniti Joe e il di Galles, William . Il principe William ha invece indossato uno smoking di velluto verde scuro, già usato in altre occasioni. Nel corso della tre giorni americana William ha incontrato il presidente Joe Biden alla ...