Zio Paperone fa 75 anni | Panini Comics celebra il personaggio Disney

(Di venerdì 2 dicembre 2022) (Adnkronos) – Zio, il celebredella, compie 75e laquesta ricorrenza con tanti volumi pensati per rendere omaggio al magnate di Paperopoli, disponibili in libreria, fumetteria e su.it e con storie inedite, aneddoti e curiosità tutte da scoprire su ‘Topolino’ e sul mensile ‘Zio’. Il miliardario più duro dei duri e più furbo dei furbi è sempre riuscito a far quadrare i conti, nonostante i tanti nemici e detrattori, pronti a derubarlo come la Banda Bassotti e la strega Amelia, oppure a sminuirne i meriti come il rivale Rockerduck. Paperon de’ Paperoni è apparso per la prima volta nella storia ‘Christmas on Bear Mountain’ (‘Il Natale di Paperino sul Monte Orso’) di ...

