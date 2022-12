“Torna l’obbligo di mascherina” Covid | ecco perché potrebbe tornare l’ordinanza | cosa succede

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 2 dicembre 2022)di. Eravamo tutti convinti di esserci lasciati la pandemia alle spalle, ma forse abbiamo cantato vittoria troppo presto. Le ultime notizie non sono poi così rassicuranti. La nuova variante, denominata Xibalbà, viene dal Messico ed è particolarmente contagiosa. Inefficaci gli attuali vaccini e le forme di protezione, ha un alto tasso di reinfezione e gli esperti temono possa diffondersi in fretta. Ma non è tutto. Era lo scorso 15 giugno quando gli italiani dicevano finalmente addio aldi indossare lanei luoghi chiusi, tranne che negli ospedali e nelle rsa, mentre dal primo ottobre è decadutoanche sui mezzi di trasporto pubblico. Adesso, tuttavia, esiste la possibilità di dover ...