Pensioni | tagli per 17 miliardi | “Così si torna alla Fornero” L’allarme

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Nel 2023 a fronte di 726,4 milioni che finanziano gli interventi sulleprevisti in manovra (Quota 103, Opzione donna, Ape sociale), saranno sottratti al sistema 3,7trao della rivalutazione dellein essere (-3,5) e abrogazione del fondo per l’uscita anticipata nelle PMI in crisi (-200 milioni). Se sirga lo sguardo al prossimo triennio, le mancate rivalutazioni ammonteranno a 17. È quanto ha calcolato l’Osservatorio previdenza della Cgil e Fondazione Di Vittorio, secondo cui “le risorse che saranno effettivamente spese saranno poco più di un terzo: 274,3 milioni, con un risparmio di 452,1 milioni”. “Se infatti guardiamo le platee interessate dalle misure previste, si comprendono le ragioni di questo risparmio e si ...

Il Sole 24 ORE

maggiori, pari a 25 milioni, riguarderanno l'Agenzia delle Entrate ma la sforbiciata .... Rivisto il meccanismo di indicizzazione che sarà parziale per quelle più alte. Le minime ...... dato il tetto previsto, a quota 103 che è finanziata proprio da quei. Insomma, non solo chi ...78 miliardi che, in assenza di tasse di scopo (come, ad esempio, accade per leche sono ... Pensioni, le 6 nuove fasce delle rivalutazioni con i tagli: ecco come funzionano Opzione donna: ipotesi proroga di sei mesi, forse otto, dei "vecchi" criteri in attesa di mettere davvero mano al settore. Un modo per raccordare la portata ...L’allarme della Cgil sulle misure in Manovra relative alle pensioni. “In 3 anni 17 miliardi di tagli, così si torna alla Legge Fornero”.