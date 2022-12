Mondiali Qatar 2022 | ottavi di finale | le probabili formazioni

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Ledeglidideidi: ecco di seguito le scelte dei sedici tecnici che giocheranno anche la prima sfida valida per la fase a eliminazione diretta della coppa del mondo. Otto sfide, tanto spettacolo e vietato sbagliare le scelte di formazione, o si rischia di salutare la competizione. Ecco allora tutti i link con ledelle otto sfide deglidicon le possibili scelte di tutti i ct. IN AGGIORNAMENTODISabato 3 dicembre Ore 16:00 Olanda-Stati Uniti Ore 20:00 Argentina-Australia Domenica 4 dicembre Ore 16:00 Francia-Polonia Ore 20:00 Inghilterra-Senegal Lunedì 5 dicembre ...

Si assegnano gli ultimi posti per gli ottavi con le partite che chiudono i gironi G e H. Spicca la grande sfida tra Ghana e Uruguay , rivincita del famoso quarto di finale di 12 anni fa in Sudafrica ...2022: l 'Africa sogna Non che quelle di oggi scherzino, almeno a giudicare dalla tavolozza di colori e sapori che mettono sul piatto. Che cosa vuoi dire di (ore 16) che non si ...Stasera Serbia e Svizzera si giocheranno la qualificazione agli ottavi di finale del mondiale: sono quattro i granata coinvolti ...«Tifosi del Giappone ripuliscono le tribune dello stadio dopo vittoria con la Spagna» (Photo Ansa, 1.12.2022, ore 22.38) *** Non sappiamo quale sarà il risultato finale ...