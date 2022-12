Fahimeh Karimi | allenatrice di pallavolo condannata a morte in Iran per le proteste

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Nuova condanna aemessa dalla magistraturaiana per partecipazione allecontro il regime , che attraversano il Paese da oltre due mesi: si tratta didi...

TEHERAN. Nuova condanna a morte emessa dalla magistratura iraniana per partecipazione alle proteste contro il regime, che attraversano il Paese da oltre due mesi: si tratta di, allenatrice di pallavolo e madre di tre figli. Arrestata durante una manifestazione a Pakdasht, nella provincia di Teheran, è accusata di essere una delle leader e di aver sferrato ...Nuova condanna a morte emessa dalla magistratura iraniana per partecipazione alle proteste contro il regime, che attraversano il Paese da oltre due mesi: si tratta di, allenatrice di pallavolo e madre di tre figli. Arrestata durante una manifestazione a Pakdasht, nella provincia di Teheran, è accusata di essere una delle leader e di aver sferrato ... Iran: Fahimeh Karimi, allenatrice di pallavolo arrestata e condannata a morte... Fahimeh Karimi, madre di tre figli, era stata arrestata durante una manifestazione a Pakdasht; di recente è stata trasferita dal carcere di Evin a quello di Khorin ...Iran. Nuova condanna a morte emessa dalla magistratura iraniana per partecipazione alle proteste contro il regime, che attraversano il Paese da oltre due mesi: si tratta di Fahimeh Karimi, allenatrice ...