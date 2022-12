Ultime Notizie – Pnrr | Gentiloni | “Se ci sono ritardi vanno affrontati”

(Di giovedì 1 dicembre 2022) “Se ci” nell’attuazione del“questi, ma il principale impegno è quello di cercare di rispettare i tempi e le scadenze”. Così Paolo, commissario europeo all’Economia, nel corso dell’evento ‘La recessione che verrà’ organizzato da MoltoEconomia del ‘Messaggero’. Quanto a eventuali modifiche al piano come ipotizzato dal governo italiano,non lo esclude ma avverte: “Si posfare ritocchi, ma la sfida va mantenuta, perché è un’occasione che non va sprecata”. “Il mix tra guerra, inflazione, tensioni geopolitiche e commerciali, tutto assieme costituisce un contesto complicato – ha sottolineato – l’Italia ha un problema in più rispetto ad altri Paesi europei, quello dell’alto debito. E’ un limite ...

RomaDailyNews

... solamente il 27° con la maglia dei Magic nelletre stagioni. 'Con tutti gli infortuni che ... Ben Mathurin, Myles Turner e si potrebbe ancora andare avanti: sono tante le buonein casa ...Milan e Inter, le due sponde del Naviglio. In questo Podcast curato dal giornalista sportivo Giulio Mola si raccontano le, le voci e gli umori di rossoneri e nerazzurri alle prese col campionato, con le coppe europee e con le voci di ... Ultime Notizie Roma del 01-12-2022 ore 09:10 - RomaDailyNews In questa edizione: Tempi stretti sulla manovra: atteso Cdm. Covid, da oggi scattano le multe ai no vax. Istat, occupazione record dal 1977. Ucraina, Xi: s ...Ischia, Casamicciola. Sono stati individuati nella zona di via Celario i corpi di due degli ultimi quattro dispersi della frana. Finora è stato possibile estrarre dalla morsa del fango solo un ...