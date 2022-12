Mercato immobiliare in crescita costante | nasce “Credito Facile”

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 1 dicembre 2022) MILANO (ITALPRESS) – Secondo l’Osservatorio Renovars ilnegli ultimi due anni ha fatto registrare unapassando dai 550 milioni di euro di capitale compravenduto del 2020 ai 749 del 2021. Nel 2022 prevede un ulteriore rialzo che dovrebbe portare al tetto dei 760 milioni di euro. In questo contesto Renovars, la holding che offre servizi per la casa a 360° alla quale fa capoRistrutturare, ed FC Group Holding, leader nelcreditizio con We Unit Group, lanciano. L’annuncio è stato dato oggi congiuntamente da FC Group e Renovars, la società che prevede di sbarcare a Piazza Affari entro il 2024 con un obiettivo diimportante rispetto ai 300 milioni di fatturato del ...