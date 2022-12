Macron da Biden | cena di benvenuto in un ristorante italiano

A cena conin un ristorante itIl presidente francese Emmanuele il presidente Usa Joeescono mercoledì sera dal ristorante Fiola Mare, nel quartiere di Georgetown, dopo una cena privata con le rispettive First Ladies, Brigitte e Jill, a Washington. ...Roma, 1 dic. (askanews) - Il presidente francese Emmanuel Macron e il presidente Usa Joe Biden escono mercoledì sera dal ristorante Fiola Mare, nel quartiere di Georgetown, dopo una cena privata con ...As President Biden welcomes French President Emmanuel Macron for the administration’s first state visit, the French leader told lawmakers Wednesday the Inflation Reduction Act is “super aggressive” in ...