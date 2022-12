Covid-19 | la Corte Costituzionale salva l’obbligo del vaccino

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Iscriviti alla nostra newsletter per restare sempre aggiornato Laha deciso di “re”delcontro il-19, introdotto dal governo guidato da Mario Draghi nel 2021 per alcune categorie professionali e gli over 50. Erano diversi i dubbi posti dai tribunali di Brescia, Catania e Padova, dal Tar della Lombardia e dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Sicilia. Alcuni riguardavano la stessa legittimità dell'obbligo, altri la proporzionalità delle sanzioni, soprattutto con riferimento ai lavoratori a distanza, e la sicurezza dei vaccini. La Consulta ha ritenuto inammissibili e non fondate le questioni poste dai cinque uffici giudiziari.

Ma ecco il comunicato con cui laha annunciato la sua decisione. "Laha ritenuto inammissibile, per ragioni processuali, la questione relativa alla impossibilità, per gli esercenti le ......il presidente Filippo Anelli che in una breve intervista all'Adnkronos ha accolto con soddisfazione la decisione dellacostituzionale: " La sensazione che avevamo nel periodo peggiore del...Ma alla fine la Corte costituzionale ha messo un punto fermo sulla delicatissima materia dei vaccini anti Covid, salvando l’obbligatorietà introdotta dal governo Draghi nel 2021 per alcune categorie ...L'obbligo del vaccino anti Covid introdotto dal governo Draghi nel 2021 per alcune categorie professionali e gli over 50 è stato «salvato» dalla ...