Valentina Vignali | il tour prosegue | la foto realizzata a Tel-Aviv | in Israele

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Nuova tappa del giro del Medio Oriente per la cestista e modella romagnola, che questa volta compare in

A proposito, invece, dell' amicizia nata nella Casa del Gf Vip con, il concorrente ha dichiarato: Scopri le ultime news sul Grande Fratello .Ieri notte Daniele ha parlato della sua amicizia cone del rapporto che ha adesso con Martina Nasoni. Il gieffino ha confessato di provare un gran bene per la sua ex ed ha anche ...Valentina Vignali è una donna con una bellezza decisamente travolgente; impossibile non restare incantanti da tanta perfezione.Valentina Vignali ha condiviso un contenuto assurdo tra le sue stories di Instagram: la cestista inizia il suo allenamento scoprendo la parte più bella.