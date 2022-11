Un tribunale per i crimini della Russia La proposta von der Leyen contro Putin

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 30 novembre 2022) L'Unione europea ha proposto di mettere in piedi una Corte, appoggiata dall'Onu, che indaghi su possibilidi guerra commessi dallain Ucraina, e di usare i beni russi congelati per la ricostruzione del Paese in guerra. A lanciare le proposte la presidenteCommissione Ue, Ursula von der, in un videomessaggio pubblicato su Twitter. E la risposta di Mosca non si è fatta attendere: «Ci saranno ritorsioni se l'Unione europea arriverà a confiscare le proprietà russe», ha detto la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova. Da quando il presidente russo, Vladimir, ha ordinato l'invasione dell'Ucraina il 24 febbraio, le sue forze militari sono state accusate di abusi che vanno dalle uccisioni di Bucha, sobborgo di Kiev, agli attacchi mortali ...