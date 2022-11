Questi Mondiali | fatti di tanti retroscena e poco pallone | spero che succeda qualcosa di sportivo

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 30 novembre 2022) di Matteo Maria Munno In questo periodo ci sono gruppi Whatsapp meno attivi, trattative meno accese e una sensazione di vuoto: è iniziato il Mondiale in Qatar. Un Mondiale atipico visto il tempo e visto lo spazio: sarebbe bello aggiungere alla sua atipicità l’assenza dell’azzurro ma siamo già a quota dueda spettatori. Questo ruolo però non sembra nemmeno calzarci più a pennello: è notizia digiorni che la partita d’apertura deiqatarioti abbia superato lo share dell’amichevole giocata – e persa dopo 62 anni dall’ultima volta – contro l’Austria. Disamoramento a parte per la maglia azzurra, quello che trapela da bar e social è un placido distacco dal Mondiale, come se non fosse più l’appuntamento più importante della disciplina. Eppure oggi seguire una competizione di questo tipo è semplice, quasi ridondante. ...